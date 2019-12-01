台中市議員楊典忠成立立院副院長蔡其昌清水後援會，湧入逾千人鄉親到場相挺。（楊典忠服務處提供／王文吉台中傳真）

民進黨台中市立委第8選區參選人翁美春（左五）成立東勢競選總部，立法院長蘇嘉全（右五）到場站台。（翁美春競總提供／王文吉台中傳真）

民進黨台中市立委第8選區參選人翁美春1日成立東勢競選總部，立法院正副龍頭蘇嘉全、蔡其昌都到場站台，本屆立委選戰以些微差距落敗的市議員謝志忠也轉換角色，坐轎變抬轎，賣力助講。選情穩定的蔡其昌馬不停蹄連趕市議員楊典忠、農漁民、地政士暨記帳報稅代理人後援會成立大會，為自己衝出更多選票。

楊典忠1日舉辦總統蔡英文、立院副院長蔡其昌清水後援會成立大會，吸引逾千人鄉親到場相挺。行政院副院長陳其邁、立法院民進黨團書記長李俊俋到場站台支持，並送上包子、肉粽、菜頭，預祝蔡其昌高票連任。

陳其邁與蔡其昌曾合唱歌曲，有政壇「雙其淋」之稱，陳其邁開玩笑說，他很羨慕蔡其昌天生好歌喉，不像他認真練習，歌聲依然無法入耳，現在蔡其昌準備選舉，他專心練歌，等蔡其昌當選後，2人再合體獻唱，讓大家驗收。

陳其邁推薦蔡其昌問政認真，為地方爭取許多建設，也是立院公認協調能力最強的立委。楊典忠稱讚蔡其昌勤快骨力，他說，蔡早上在地方會勘，中午就在立院主持院會，蔡常跟他說「中央經費我來爭取、地方配合款與執行進度由你掌握」，中央地方合作顧好海線建設。

蔡其昌表示，選舉期間地方仍有許多問題需要解決，他每天按部就班把事情做好，一路走來的軌跡，鄉親都看得到，相信選民會挺會做事的人。蔡其昌也指出，蔡總統執政3年多來成績豐碩，明年國家總預算第一次擺脫赤字，小英總統是台灣有史以來最會持家的總統。

(中時 )