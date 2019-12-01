南迴路跑吸引7000多人參賽。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

為慶祝南迴安朔草埔段公路開通，公路局與台東體育協會舉辦南迴馬拉松賽事，由於通車後幾乎不可能再次舉辦路跑，這次路跑被譽為唯一一次南迴路跑比賽，吸引了7000多位跑者參賽。

台九線南迴公路拓寬計畫即將於12月底通車，為慶祝這個對台東發展有重要幫助的公路建設，由屏東縣及台東縣體育會主辦，台東縣體育會馬拉松委員會、台東縣體育會鐵人三項運動委員會承辦的南迴公路全線通車馬拉松賽，在1日上午6點開跑。

協助爭取交通部觀光局補助的立委劉櫂豪說明，南迴公路拓寬從啟動、可行性評估、規劃到建設完工，歷經政黨輪替及再輪替，過去在朝野合作努力下，終於即將完工通車，為南迴地區的發展邁入新的紀元。

劉櫂豪特爭取觀光局100萬補助台東縣觀光協會，劉櫂豪強調，為此次路跑賽事，爭取加值活動，期望來參賽的選手，可以沿途好好欣賞南迴的風光景色，並且品嚐在地美食，體驗一下南迴之美，也期待這條公路通車後，為南迴地區帶來更好的發展。

台東觀光協會表示，藉由這次賽事，透過影片與網紅行銷的方式讓大家能從更多的角度欣賞南迴線國際性的美好公路景色，體驗公路旅行說走就走的獨特魅力，同時也提供參與賽事獲獎的選手們豐厚的住宿禮券與獎勵，期望有更多人能將台東的好散播出去。

(中時 )