西本願寺男露鳥 辯稱「擦一擦」 14:142019/12/01 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 張姓街友在西本願寺露鳥遭警逮捕。（民眾提供／陳鴻偉台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 53歲張姓街友，經常在西門町周遭閒晃，日前他在北市古蹟西本願寺園區附近，突然裸露下體，並大剌剌做出撫摸動作，嚇壞不少往來遊客，警方到場將他制止帶回警局。 張姓街友經常在萬華區一帶閒晃，居無定所四處找地方睡，有時也會拾荒資源回收賣錢，但日前他在西本願寺時，突然露鳥動作猥褻，且對往來行人毫不在意，不少女性嚇得紛紛走避。 張被帶往警局時，辯稱自己是在「清潔」、「擦一擦而已」，不知道這樣違法，後被依妨害風化罪送辦。 (中時 ) #西本願寺 #動作 #警局 #突然 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 迪麗熱巴爆乳上衣滑落快走光 明道一個動作暖炸 00:082019/11/27 娛樂 假消息告不完 刑事局不該淪為作秀場合 02:052019/11/27 社會 高以翔心室顫動過勞死 醫：只有10分鐘能救活 17:582019/11/27 生活 警局探望大哥被阻 男罵警「三小」送辦 18:342019/11/27 社會 不滿太陽花國賠案 北市警局正式上訴 14:332019/11/28 社會 別罵錯人 太陽花學運國賠提告的也上訴 17:452019/11/28 社會 泡湯6大危險動作 越泡身體越差 17:542019/11/28 生活 松山機場七旬老翁暈倒 無呼吸心跳 20:302019/11/28 社會 烹煮肉類這動作超NG 專家籲母湯 10:572019/11/29 日常 曾治豪挑戰鬥牛 動作像螃蟹走路又像踩紅菱 15:042019/11/30 娛樂 社會熱門新聞 跟四面佛許願忘還願 好友竟好奇問她... - 社會 陳致中告韓國瑜外患罪遭打臉 檢：查無不法 - 社會 懸疑！屏東被搶1500萬夫妻 「運鈔」身影曝光 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 悚！騎士滑入BRT底盤遭輾 後方駕駛驚恐尖叫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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