53歲張姓街友，經常在西門町周遭閒晃，日前他在北市古蹟西本願寺園區附近，突然裸露下體，並大剌剌做出撫摸動作，嚇壞不少往來遊客，警方到場將他制止帶回警局。

張姓街友經常在萬華區一帶閒晃，居無定所四處找地方睡，有時也會拾荒資源回收賣錢，但日前他在西本願寺時，突然露鳥動作猥褻，且對往來行人毫不在意，不少女性嚇得紛紛走避。

張被帶往警局時，辯稱自己是在「清潔」、「擦一擦而已」，不知道這樣違法，後被依妨害風化罪送辦。

(中時 )