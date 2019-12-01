大政治大爆掛-無色覺醒》暖熱民心決戰冰冷民調 庶民列車前進高雄 14:092019/12/01 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 《大政治大爆掛-無色覺醒》今前往高雄小港區舉行庶民開講，國民黨總統參選人韓國瑜今天為同黨籍立委候選人站台時就很感慨，2020年總統跟立法委員的選舉，在台灣幾十年來從沒有這麼骯髒過。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 金屬中心與高雄鋁門窗協會簽MOU 04:102019/11/27 投資理財 冬遊好所在 Love高雄玩不停 04:102019/11/27 地方新聞 高雄尬上內政部：橋頭園區道路開工算誰的業績？ 14:152019/11/28 政治 高雄地政局將標地10多億元 高雄大學4筆建地受矚目 16:312019/11/28 財經 高雄透過國際交流與創新創業 盼帶動產業轉型升級 18:202019/11/28 財經 中央搶功 橋科聯外道強動土 01:122019/11/29 政治要聞 新聞透視》老子搶新娘 破壞一家人和諧 01:122019/11/29 政治要聞 九二共識一家親 台獨黨綱難相信 04:092019/11/30 焦點新聞 高雄冬季旅展 商機暖呼呼 04:102019/11/30 產業特刊 回防高雄 韓國瑜喊：高雄人會出頭天、會出總統 10:472019/12/01 政治 政治熱門新聞 公開信起底王立強 蔡正元：你已經結束了 - 政治 高雄造勢場陳菊台上致詞 台下一隊隊人馬偷偷離場 - 政治 半年街頭民調出爐！韓國瑜竟在這縣市輸了？ - 政治 回防高雄 韓國瑜喊：高雄人會出頭天、會出總統 - 政治 蔡英文「送終」總統辯論？羅智強轟：傲慢 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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