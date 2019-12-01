賴清德挑戰棒球九宮格。（王揚傑攝）

賴清德與余天的太太李亞萍合唱。（吳亮賢攝）

蔡英文總統連任新北市競選總部今（1）日在板橋第二運動場舉行成立大會，副總統參選人賴清德下午1時到場，現場現先以原住民歌舞歡迎，隨後賴清德逐一到各個民進黨立委參選人準備的園遊會攤位參觀，並為每位參選人加油打氣，沿途受到支持群眾熱情簇擁。

賴清德在攤位品嘗小吃、挑戰棒球九宮格、和余天的太太李亞萍合唱等，停留了約半小時後離開會場，趕往下個行程。

(中時 )