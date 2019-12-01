蔡英文新北競總成立 賴清德來去匆匆 14:492019/12/01 中時 王揚傑 、吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 活動現場用原住民歌舞歡迎賴清德。（王揚傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 賴清德挑戰棒球九宮格。（王揚傑攝） 賴清德與余天的太太李亞萍合唱。（吳亮賢攝） 蔡英文總統連任新北市競選總部今（1）日在板橋第二運動場舉行成立大會，副總統參選人賴清德下午1時到場，現場現先以原住民歌舞歡迎，隨後賴清德逐一到各個民進黨立委參選人準備的園遊會攤位參觀，並為每位參選人加油打氣，沿途受到支持群眾熱情簇擁。 賴清德在攤位品嘗小吃、挑戰棒球九宮格、和余天的太太李亞萍合唱等，停留了約半小時後離開會場，趕往下個行程。 (中時 ) #賴清德 #參選人 #園遊會 #蔡英文 #原住民 也許您會感興趣 推薦閱讀 離譜！蔡總統博士論文竟有444個錯字 10:412019/11/28 生活 張善政酸蘇住院 蔡英文：口說善言才有善政 11:522019/11/28 政治 第二任辦「蔡習會」？小英：願意嘗試任何可能性 17:042019/11/28 政治 國民黨質疑蔡英文 包庇綠委炒股、黑金合流！ 11:122019/11/29 政治 公聽會後林環牆再發聲明 列十大論文門證據 11:062019/11/29 政治 2020台灣要怎麼贏？ 11:432019/11/29 國際 王立強共諜案 林憲同告蔡英文瀆職 12:272019/11/29 社會 韓國瑜喊民調唯一支持蔡 小英回應了 20:442019/11/29 政治 都是打字機的錯 04:102019/11/30 時論廣場 賴清德站台黃世杰 澄清政府沒拿年改的錢 11:202019/11/30 政治 政治熱門新聞 公開信起底王立強 蔡正元：你已經結束了 - 政治 半年街頭民調出爐！韓國瑜竟在這縣市輸了？ - 政治 高雄造勢場陳菊台上致詞 台下一隊隊人馬偷偷離場 - 政治 蔡英文「送終」總統辯論？羅智強轟：傲慢 - 政治 韓營還沒真的動起來！媒體人爆「驚喜」在後頭 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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