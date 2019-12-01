2020大選選情愈來愈激烈，總統蔡英文連任全國競選總部總幹事林錫耀日前表示，民進黨的選情在穩定中成長，總統選情部分，今年7月開始領先，韓陣營與國民黨的打法，可以將原本領先的選情打成目前這般景況，打過多場總統選戰，他是「第一次碰到」。對此，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千則舉六個「第一次碰到」反諷林錫耀。

選戰進入倒數，對於目前選情，林錫耀認為，對韓國瑜最傷有3因素，分別是背棄對高雄市民的承諾，成為落跑市長；話亂講、政見亂開，給外界「草包」印象以及豪宅案連環爆，證明韓國瑜不是庶民。此外，他認為民進黨的選情在穩定中成長，總統選情部分，今年7月開始領先，7月到11月5個月間，每個月至少成長5個百分點。韓陣營與國民黨的打法，可以將原本領先的選情打成目前這般景況，打過多場總統選戰，他是第一次碰到。

對此，孫大千在臉書指出，第一次碰到，有超過八成的媒體，每天都在修理同一位總統候選人。第一次碰到，有超過八成的談話性節目，每天都在圍攻同一位總統候選人。第一次碰到，有超過八成的媒體，對現任執政者的政績百般呵護，從不為難。第一次碰到，國家機器配合特定媒體，每天上演抹黑、抹紅、和抹黃同一位總統候選人的骯髒戲碼。第一次碰到，外國勢力可以公然介入台灣選舉，刻意支持特定的傀儡政權。第一次碰到，總統大選中不但充斥著各種假新聞、假訊息、和假民調，最後連假匪諜都可以來參一腳。

孫大千最後也認為，這一次「國家機器+黑韓集團」複合體也會「第一次碰到」，台灣庶民夥伴當家作主的歷史時刻。

(中時電子報)