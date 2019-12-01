今年冬蕉價格不佳，自8月下旬以來產地價格已連8跌，原本的每公斤34元價格只剩13元，較去年同期的20至33元價格相差不少，而農委會今年10月3日開辦香蕉收入保險，至今仍有不少農民觀望，成效相當有限。

農委會今年推出香蕉每公頃40～60萬元不等的收入保險，並補助一半保費，部分縣市更再補助逾4成，但開辦近2個月只售出31件保單，涵蓋面積18.58公頃，僅為試辦區6000公頃的333分之1。

這項新措施的保險期間為明年一整年，申辦日期從今年10月3日至明年3月31日止，首波試辦地區包含高雄市、屏東縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣等21個基層農會共24個鄉鎮市參與，總種植面積約6千多公頃，占全國面積約4成。

不過根據農糧署所提供的數據，截至11月28日為止，全國僅售出31件保單，面積18.58公頃，距離6000多公頃的目標仍有很大的距離。

有農民認為，可能是受到之前災害保險理賠難度太高的影響，導致這次香蕉收入保險讓人興趣缺缺，且台灣大多是小農，若只有種幾分地，保費如何計算？補助額度為何？甚至採收量的算法，農委會都應該更具體的說明。

農糧署主任秘書陳啟榮表示，由於香蕉收入保險是新政策，推廣仍需時間努力，在明年3月31日之前會透過地方農會、產銷班以及發放DM的方式持續向農民推廣，盼能進一步提升香蕉收入保險件數。

(中時 )