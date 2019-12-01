農委會的香蕉收入保險開辦將近2個月至今成效不彰，有專家認為各鄉鎮的保費以及補助內容不一，而農民的投保情況就是最直接的民意調查，若無人投保的產品，就有其檢討必要。

台大農經系教授雷立芬表示，保險的目的是要一起分攤風險，應維持大數法則，國外的農作物收入保險之所以能成功，是因為規模夠大才能起一定作用，而台灣大多為小農，若用作物別來保規模恐怕太小，達不到分散風險的目的。

雷立芬指出，台灣土地面積並不廣闊，就算從屏東種到南投，可能也是在相同的災害範圍內，建議政府研議規模更大的所得保險，讓所有農民來一起分攤種植風險，才能達到保障收入的目的。

中華民國農會總幹事張永成認為，農民對保險的參與意願就是最直接的民意調查，保險若沒人參加一定是沒有誘因，而且各個鄉鎮的保費及補助內容不同，才是農民持續觀望的主因。

他說，從花生事件來看，政府目前的態度明顯就是價跌就出面保價收購，既然要推廣農業保險，政府就不應該再伸出拉抬價格的手，否則農民整天等待政府收購就好，為什麼要花錢參加保險，因此現行的雙軌政策明顯是在彼此拖累。

(中時 )