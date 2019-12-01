一名劉姓男子今(1)日凌晨3時許，騎乘紅牌重機行經新北市金山區陽金公路時，因不明原因，自摔滑行出去，撞到路樹，當場失去呼吸心跳，機車扭曲變形。

路過民眾行經該路段時，發現這名劉姓男子受傷躺在地上，立刻報案，救護車到場緊急將人送台大金山醫院救治，但因傷勢過重，最後仍宣告不治。

警方表示，這名劉姓男子自摔後，一路向前滑行了100多公尺，最後倒在路旁；至於男子是否有酒駕，還有這起事故是如何發生的，都需警方進一步調查釐清。

(中時 )