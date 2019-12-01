紅牌重機陽金公路自摔 男搶救不治 15:002019/12/01 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一名劉姓重機騎士今(1)日凌晨3時許，行經金山區陽金公路時因不明原因自摔，不治身亡，男子騎乘的重機也扭曲變形。(新北市金山分局提供／張睿廷新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一名劉姓男子今(1)日凌晨3時許，騎乘紅牌重機行經新北市金山區陽金公路時，因不明原因，自摔滑行出去，撞到路樹，當場失去呼吸心跳，機車扭曲變形。 路過民眾行經該路段時，發現這名劉姓男子受傷躺在地上，立刻報案，救護車到場緊急將人送台大金山醫院救治，但因傷勢過重，最後仍宣告不治。 警方表示，這名劉姓男子自摔後，一路向前滑行了100多公尺，最後倒在路旁；至於男子是否有酒駕，還有這起事故是如何發生的，都需警方進一步調查釐清。 (中時 ) #男子 #警方 #不治 #公路 #陽金公路 也許您會感興趣 推薦閱讀 高以翔傳昏迷心臟驟停3分鐘 送醫不治 06:572019/11/27 娛樂 《翻爆午間精選》高以翔急救宣告不治 享年35歲 11:462019/11/27 娛樂 摩托車直撞左轉轎車 騎士傷重不治 13:392019/11/27 社會 蘇花改及南迴公路 蘇揆：勉不再「颱洪來襲，路封阻斷」 15:082019/11/28 政治 陳建州偕友玩命 高速公路自動駕駛吃牛肉麵挨轟 10:022019/11/29 社會 陳建州不良示範！ 使用自動駕駛仍會受罰 14:142019/11/29 社會 陸14萬公里高速路 1小時變跑道 04:092019/11/30 焦點新聞 北市騎士自撞分隔島 又擦撞計程車傷重不治 17:552019/11/30 社會 汽燃費催繳單 年底前4大超商皆可繳納 11:562019/12/01 生活 台東》一生只有一次 南迴馬拉松 14:392019/12/01 生活 社會熱門新聞 黃偉哲座車違停爭議 意外暴露性格特徵 - 社會 陳致中告韓國瑜外患罪遭打臉 檢：查無不法 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 跟四面佛許願忘還願 好友竟好奇問她... - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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