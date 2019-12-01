2020選戰打得激烈，參選人、助選人批評對手的話愈來愈重口味。行政院副院長陳其邁今(1)日幫民進黨立委參選人蔡其昌站台，竟大酸對手是「武雄」在選舉，引起同區國民黨參選人林佳新強烈不滿。原因是他本人養了一條狗，名字就叫「武雄」，林佳新認為陳其邁把他當狗在看。

林佳新今以「新潮流不倒，台灣不會好」為題在臉書貼文說，「我是農民出身，已經是立委參選人，陳其邁副院長把我當狗在看，蔡其昌副院長你怎麼看？」

「民進黨真的『搖擺』到這樣，把農民出身的當狗看待。」林佳新批評，陳其邁的個性一直都沒改，從54088到現在，都是這種瞧不起人的態度。不過林佳新又說，「我不需要他看的起，我需要的是選民知道我跟他們站在一起就好了」。

林佳新在影片中提到，陳其邁用台語叫我是武雄，他從「我是你老北（閩父親）」，到現在依然沒改變，不知道副院長是在幹嘛，陳其邁只是一個競選副院長，不是一個為人民打拚的副院長，「把人民當狗顯出你的高傲，副院長加油吧！」

(中時電子報)