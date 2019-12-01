蕭陳秀鳳奶奶述說她多年的學習成果。（張毓翎攝）

縣府教育處1日舉辦嘉縣社區大學、學習型城市計畫、社區踏查計畫、幸福家庭楷模及教育類志工表揚聯合成果展。（張毓翎攝）

嘉義縣副縣長吳容輝（最後排左三）鼓勵縣民參與社大課程、走讀社區，營造嘉縣成為樂居、樂學、樂活的學習型城市。（張毓翎攝）

嘉縣府教育處1日在縣府中庭舉辦嘉縣社區大學、學習型城市計畫、社區踏查計畫、幸福家庭楷模及教育類志工表揚聯合成果展，分為靜態及動態表演，內容豐富、多元；副縣長吳容輝鼓勵縣民參與社大課程、走讀社區，營造嘉縣成為樂居、樂學、樂活的學習型城市。

邑米社區大學執行長林珮梧表示，4年前整年參加課程的學員僅約200人，直至今年已達1600多人，透過每年的成果展，除了讓社大師生展現學習的能量，也推展「活到老學到老，要活就要動」的學習觀念。

社大搭配縣府發展主軸「創新嘉義，勇敢轉型」，規畫「黑水虻繁殖及應用」、「魚菜創意研究社」等特色課程，今日也展示成果內容及作品。林珮梧說，社大與南華大學、嘉義大學合作，已協助在嘉縣30多個國小校園內設置黑水虻飼養裝置，讓「永續環境」思維向下扎根。

林珮梧表示，目前社大熱門課程多與農業相關，他們融合友善農業、自然農法等精神規畫各項課程內容，此外，社大也在中埔鄉設立邑米社大生態教學農場，配合農政單位的現代農業管理學，以落實食農教育，培養公民食安意識。

吳容輝在頒發「教育類志工及推展家庭教育績優團體、個人及志工頒獎」時提到，因有這群熱心的志工默默助人，才讓大家生活過得更溫馨，未來相信在各界努力之下，嘉縣一定能成為最宜居住、旅遊、教育進步的好地方。

(中時 )