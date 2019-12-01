台南驚傳千萬現金交易虛擬貨幣「泰達幣」，卻遭劫走的強盜案，第一時間不少警察對於何謂泰達幣，也一頭霧水。根據專家指出，「泰達幣」（USDT）目前是全球十大虛擬貨幣之一，2015 年上線交易，特點是「1 USDT = 1 美元」，在波動劇烈的加密貨幣市場裡，堪稱擁有良好保值性。

警方指出，近期虛擬貨幣投資詐騙案頻傳，這是台南首起因虛擬貨幣交易而發生的強盜案件。據查，此次交易的「泰達幣」與知名的「比特幣」都是目前熱門虛擬貨幣，是大陸投資客喜歡交易的項目，與美金匯率相當。

(中時 )