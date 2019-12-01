熱門虛擬貨幣「泰達幣」與美金1：1等值 15:372019/12/01 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台南驚傳千萬現金交易虛擬貨幣「泰達幣」，卻遭劫走的強盜案，第一時間不少警察對於何謂泰達幣，也一頭霧水。根據專家指出，「泰達幣」（USDT）目前是全球十大虛擬貨幣之一，2015 年上線交易，特點是「1 USDT = 1 美元」，在波動劇烈的加密貨幣市場裡，堪稱擁有良好保值性。 警方指出，近期虛擬貨幣投資詐騙案頻傳，這是台南首起因虛擬貨幣交易而發生的強盜案件。據查，此次交易的「泰達幣」與知名的「比特幣」都是目前熱門虛擬貨幣，是大陸投資客喜歡交易的項目，與美金匯率相當。 (中時 ) #貨幣 #虛擬貨幣 #虛擬 #交易 #台南 也許您會感興趣 推薦閱讀 三發地產執行副總鍾增榮自立門戶 首攻台南房市 10:102019/11/27 財經 蒙娜麗莎現蹤故宮南院？VR盛宴12月登場 13:522019/11/27 財經 台南大舞廳槍擊鬥毆 分局長嗆：不交人店也別開 09:062019/11/28 社會 台南室內最高耶誕樹 香格里拉台南遠東國際大飯店妝點粉紅耶誕 21:512019/11/29 生活 黃偉哲促產學發明展 得獎作品商品化 04:102019/11/30 地方新聞 倫敦擬縮短交易時間 04:092019/12/01 專題周報 51年來最冷 NBA四個月沒交易 08:092019/12/01 體育 台南高鐵站交易虛擬貨幣 男子遭搶1500萬現金 11:112019/12/01 社會 虛擬貨幣1500萬搶案 4嫌：拿到一堆白紙 12:582019/12/01 社會 懸疑！屏東被搶1500萬夫妻 「運鈔」身影曝光 13:352019/12/01 社會 社會熱門新聞 黃偉哲座車違停爭議 意外暴露性格特徵 - 社會 陳致中告韓國瑜外患罪遭打臉 檢：查無不法 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 跟四面佛許願忘還願 好友竟好奇問她... - 社會 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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