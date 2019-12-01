投票結果。

國民黨總統參選人韓國瑜一直以來都常說出一些令人眼睛為之一亮的句子，這些「金句」也就是韓粉們喜愛他的原因，儘管也會因此遭到敵對陣營抓語病攻擊，但不可否認的是，韓國瑜確實點出了許多地方的問題所在。

對此，中時電子報發起網路投票，要來調查眾韓粉們對於「韓式金句」的哪一句最有感，投票共有5319參與，其中得票最高的是「莫忘世上苦人多」，獲得了1468位韓粉的支持，占總投票的27.6%；「臺灣安全，人民有錢」位居第二，獲得了1020票，占總投票數的19.18%；「寧可乾淨的輸，不要骯髒的贏」以及「一隻穿雲箭，青天白日重新見」兩句分別獲得901票以及899票，各占總投票數的16.94%以及16.90%。

另外「若貪汙將放棄假釋關到死」獲得445票、「得民調者得痔瘡」獲得了385票、「貨出去人進來，高雄發大財」104票、「台灣要當世界的塞子」97票；各金句的得票數都不低，顯示韓式金句每一句都有他的愛好者、都有他的道理所在！

(中時電子報)