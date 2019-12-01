曾仁和旅美多年，今年卻因為受傷經歷最低潮的一年，球季末尚未確定下一紙合約，不過曾仁和旅美的目標不會變，不過他也透露，「日、韓也想嘗試看看。」

曾仁和2013年就與小熊隊簽下小聯盟合約，2度獲得小熊農場年度最佳投手，2017、2018年曾升上大聯盟，不過在去年因傷表現不佳，今年初遭到小熊釋出，轉戰遊騎兵後也僅有2場小聯盟出賽，結束球季尚未獲得續約。

曾仁和回台參加國泰金控「陳偉殷棒球訓練營」受訪時表示，去年會受傷主要是投球動作不舒服仍硬丟，造成不必要的傷害，「後來跟教練討論，看影片作分析後，現在調整到投球不會不舒服的姿勢。」

經過幾乎一整年的復健，曾仁和也說下不少功夫在看影片調整姿勢，解決控球問題及固定放球點，訓練下來對自己投球幫助不少，他表示現在已經能對決打者了。

曾仁和也坦言，今年應該是他最久沒投球的一年，不過現在仍是以先發投手的角色做準備，即使要轉任牛棚也不會太難，「現在還在和經紀人討論下一步，就看哪邊條件比較好，美國還是主要目標，不過日、韓也想嘗試看看。」

(中時 )