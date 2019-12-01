立法委員沈智慧提案修正道路交通管理處罰條例第18條之1，明訂大型車輛應加裝「視野輔助系統」。（馮惠宜攝）

台中在10月16日發生砂石車輾斃祖孫慘案，有鑑於大貨車、聯結車疑因視野死角造成死亡車禍，立法委員沈智慧提案修正道路交通管理處罰條例第18條之1，明訂大型車輛應加裝「視野輔助系統」，日前已獲國民黨立法院黨團支持提交立法院。她也呼籲人數優勢的民進黨立委不要阻擋立法，讓該案有機會在本會期通過，以保障用路人的生命權。

繼砂石車輾斃祖孫慘案後，台中市也陸續發生成大高材生求職面試後遭聯結車輾斃憾事，沈智慧說，內政部統計資料顯示，造成人員當場或24小時內死亡之A1類交通事故中，近8年來大貨車及大客車仍是最高肇事車種。因此，她特地請國內交通法規專家以及車禍鑑定權威蔡中志協助，參考國外立法，提案修法。

沈智慧表示，大型車輛駕駛人因視野受到車體設計所侷限的視覺盲點，致使大型車輛起步、變換車道或轉彎(向)時碰撞其他用路人的機率相當高，現行法律並無強制加裝視野輔助系統。因此盼修法明定大型車輛應加裝視野輔助系統。

蔡中志建議修法強制大型車輛(大貨車、大客車、砂石車等)裝設視野輔助系統。但修訂後也應同時由行政機關修訂「道路交通安全規則」第39之1條一併增加「主動警示駕駛人」的規定也屬當務之急。

(中時 )