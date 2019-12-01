「台劇女神」曾莞婷昨（30）日開慶功簽書會，為日前出的新書「I Real‧曾莞婷：我們後台見」銷售破萬本慶祝，她也談到本週男星高以翔過世，讓她想起自己在台劇沒日沒夜工作10幾年的過往，自己也曾敬業賣力一博的故事，更表示如果能重新來一次，自己可能不會那麼做，因為就連當時的自己也相當害怕。

曾莞婷表示過去在演「郭佳佳」時，有次要從天橋往下跳卡車的場景，大概三層樓高沒有鋼絲，當下跳了但現在想起來還是相當害怕。（圖／時報出版提供）

曾莞婷對《中時電子報》憶起當時演出八點檔《世間情》時，演活大反派郭佳佳，有場戲是要從三層樓高的天橋上跳下去，跳到下面一台卡車上，當時沒有鋼絲、沒有替身，也沒有想那麼多的曾莞婷雖然害怕，但還是奮力一試，但她現在想起「如果重新來過，自己可能不會跳，因為敬業有很多種表現，要保護好自己，才能讓愛你的人更放心。」

曾莞婷表示做任何事情一定要保護好自己，才能讓愛你的人更放心。（圖／時報出版提供）

也因長期拍攝八點檔，曾莞婷近期有感身體狀況每況愈下，還想拚工作的她，又怕以後懷孕會有困難，近期也決定凍卵，但長期努力工作下來，凍卵成果卻不理想，她表示一般正常人體質都能抽取5、6顆卵子，但她卻只抽取到2顆，連醫生都警告她再不好好保養自己的身體，之後有可能會沒有卵子，還可能要多取幾次，但她也表示目前還沒有這個打算，因為凍卵必須要打排卵針和吃藥，還要面臨身材走樣的困擾，可能過一陣子後再考慮看看。

(中時電子報)