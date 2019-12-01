關西鎮農民生產的草莓比往年提早2周進入產季，不少農場已開放採果。（莊旻靜攝）

關西鎮農民生產的草莓比往年提早2周進入產季，不少農場已開放採果。（莊旻靜攝）

關西鎮農會理事長張盛能具有種植草莓數十年經驗，對草莓品種、種植方式如數家珍。（莊旻靜攝）

桃園4號草莓外型如雞冠，亦有雞冠果別名，過去農民曾種出如手掌大小，十分驚人。（莊旻靜攝）

草莓季提前開跑！新竹縣關西鎮種植草莓面積達15公頃，每年入冬時節就是草莓轉紅的時候，關西鎮公所指出，今年不少農民反映，草莓產季提早半個月開跑，現在就進入最佳賞味期，歡迎民眾前往縣道118線兩側草莓園參觀，品嘗草莓的新鮮滋味。

關西鎮農會理事長張盛能經營泰新草莓觀光農場，他從1983年開始正式種植草莓，至今已有30餘年時間，他說關西鎮種植草莓面積是新竹以北最大，約有20餘個農友種植，從縣道118縣沿線到台三線，均可見到草莓園蹤跡，現今包含他及不少農友，也斥資改以高架種植，方便民眾採摘。

張盛能也說，每年草莓季從10月開始種植，採收約可到隔年清明節或青年節，他種植的草莓最晚可到母親節都可採收，提供給烘焙業者作為蛋糕之用，使消費者可品嘗新鮮草莓。不過，張盛能也說，民眾採草莓旺季為農曆過年前，但他也提醒，即使過年後，依舊有新鮮草莓產出，「還是可來採草莓！」

高平番茄觀光農場亦有種植草莓，還有不同品系，讓民眾一嚐多種草莓滋味。業者徐怡君說，樂見民眾體會採果樂趣，不過也常發現民眾採了草莓或番茄，發現品項有異，就隨意棄置在田間或藏於蔬果架內，讓業者疲於收拾。

徐怡君表示，農產品生產、管理均有一定流程，若將棄果置於土壤間，恐影響孳生果蠅、病菌，對於農產品生長沒有益處，也提醒民眾若誤採，可將棄果交給工作人員，以免影響農場並造成浪費。

(中時 )