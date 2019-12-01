許孟哲、苗可麗主持《Co-Living同居時代》，成員經歷30天同居，終於邁入最後一集，身兼房東太太的苗可麗親自到宿舍，跟小夥伴們共度離別前的最後晚餐，她笑說，這群人真的很不乖，從第一天到最後一天都一樣，屋子裡從來都不是整齊乾淨的，「東西沒整理乾淨，不准離開這個家。」

苗可麗（前排左二）與節目成員。（麥卡貝提供）

對於小夥伴的感情走向，許孟哲有感而發，希望成員子龍可以勇敢一點，如果真的喜歡就要踏出這一步，就像子龍一直很希望父親肯定他、來看他表演，但子龍若鼓起勇氣請父親去看，說不定他爸爸會去，許孟哲講到一半突然哽咽，「不要等到爸爸不在的時候，才來後悔當初沒有說出口。」許孟哲對父親的真情流露讓在場的人都心疼不已，一旁的苗可麗也跟著流淚，許孟哲坦言，他人生最大的遺憾就是沒讓爸爸看到自己打曲棍球比賽。

許孟哲表示：「因為我都沒有跟他說，直到他離開那天我也沒問他，但他真的不在以後，成為我最後悔的事情。」許孟哲強調，人生就是這樣，一但遲疑了就來不及，真的要把握當下。

(中時 )