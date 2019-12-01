日政府購馬毛島達成共識 購地費用約160億日元

日本自2011年與美國就美軍駐日訓練基地搬遷事宜達成共識後，經過歷時長達8年的購地談判，終於就購買馬毛島與土地所有人達成基本共識。未來該島將做為美軍航空母艦艦載機陸上著艦訓練基地，同時要擴展為對西南諸島(位於日本九州和台灣之間島嶼群)的防禦據點。

《參考消息》引述日媒《朝日新聞》報導，日本政府已就購買馬毛島一事與土地所有人達成基本共識，購地費用約160億日元（約合台幣45億）。這項歷時8年的談判將在簽署合同後結束，馬毛島做為防衛特別島的建設計畫即正式啟動。

駐日美軍艦載機訓練基地將搬遷至馬毛島，全島僅8平方公里。（圖／網路）

報導指出，馬毛島位於種子島以西12公里處，面積僅約8平方公里，與種子島同隸屬於鹿兒島縣西之表市。在2011年日美達成的協議中，馬毛島成為取代硫磺島的艦載機陸上著艦訓練候選基地。

報導稱，日本政府還計畫在購島之後將馬毛島擴建為西南諸島的防禦據點，而不僅是只供美軍使用。而西南諸島所指即為日本九州和台灣島之間的島嶼群，其中包括奄美大島延續到琉球群島、先島群島等，這些島嶼離台灣最近距離僅約300公里。

日本防衛省今年3月宣布，將在鹿兒島縣奄美大島和沖繩縣宮古島開設陸上自衛隊駐地，做為加強「西南諸島」防衛的一環。

日本陸上自衛隊預備在奄美大島部署警備部隊以及地對空、地對艦飛彈部隊，在宮古島則部署了約380人的警備部隊，2020年以後還將部署飛彈部隊，人數增至共700-800人規模。此外，防衛省在石垣島也計劃部署500～600人規模的飛彈部隊及警備部隊，已經著手於相關工程。

(中時電子報)