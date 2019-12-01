水源國小新建活動中心模擬圖，未來將有大型舞台，讓國樂隊樂器都能充分擺放。（新竹市政府提供／莊旻靜新竹傳真）

青草湖國小新建活動中心模擬圖，另也規畫人車分離，讓學生進出校園更安全。（新竹市政府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹市政府去年底爭取到教育部2.4億經費，將為竹蓮、水源、青草湖3所國小，新建多功能活動中心，目前均已完成基本設計，預計明年中辦理發包、後年底完成啟用，提供學生安全、多功能的活動空間，也便於學校多元使用，打造兼具美學、安全的知識遊樂地。

新竹市教育處指出，新竹市長林智堅上任後，盤點學校空間，陸續已投入38億整建29棟校舍，包含去年初新建的東門國小活動中心晨希館等，而未來3校活動中心，也將規畫人車動線分離、風雨球場等。

教育處表示，竹蓮國小缺乏大型會議空間，此次設計活動中心也特別打造雙功能舞台，讓展演舞台可搖身變成大型會議室，校長周雯娟也提到，過去辦畢業典禮或校慶，必須花錢租借帳篷等，新建活動中心完工後，有會議室、舞台等，滿足學生運動、辦理大型活動等各項需求。

青草湖國小則因進入校園的車輛多，導致學生上、下課時間險象環生，透過新建活動中心工程，也協助校園規畫動線，將設置停車場、人車動線分離等，讓學生更安全，而青草湖國小的新活動中心，也將結合草地景觀，讓學生有室內、室外串連的活動空間。

水源國小國樂隊曾多次獲得全國比賽第一名，不過過去25年間，均缺乏練習及表演場地，透過新建活動中心工程，也設計比一般大1.5倍的大型舞台，可擺放定音鼓、低音笙等樂器，另外活動中心也結合斜屋頂、雨水回收系統，可節能又環保。

(中時 )