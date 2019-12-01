「八卦傳騎．Bike訪小鎮」自行車約騎活動，不少車友全家大小一起單車逍遙遊。（吳敏菁攝）

「八卦傳騎．Bike訪小鎮」自行車約騎活動，1日在八卦山上熱鬧展開。（吳敏菁攝）

「八卦傳騎．Bike訪小鎮」自行車約騎活動，1日在八卦山上熱鬧展開。（吳敏菁攝）

「八卦傳騎．Bike訪小鎮」自行車約騎活動，1日在八卦山上熱鬧展開。（吳敏菁攝）

交通部觀光局參山國家風景區管理處主辦的「八卦傳騎．Bike訪小鎮」自行車約騎活動，1日在八卦山上熱鬧展開，風管處長柯建興與單車網紅星飛雅等領騎下，500多位來自各地的車友一踩過蜿蜒綠色隧道、鳳梨田，還拜訪轉紅落羽松森林等祕境，流了汗，卻欣喜又感動，八卦山脈不愧是車友公認的經典路段。

參山處處長柯建興表示，活動響應2019小鎮漫遊年，更為2020脊梁山脈旅遊年先暖身！規畫八卦山脈最代表性2條自行車路線：北線從八卦山脈生態遊客中心出發，終點為南投市鳳山寺，21公里是車友相傳的經典路線。南線從社頭鄉清水岩寺出發終點同樣是鳳山寺，10公里但坡度陡是挑戰級路線。

網紅星飛雅表示，親眼見到平常只在網路上相遇的車友，終於騎過這條自行車界遠近馳名139縣道，驚訝原來八卦山脈上這麼多美景，邀請全國車友，不能錯過，尤其，進入初冬，139縣道上落羽松森林轉紅，浪漫不已，一定要把握時間。

車友們在會場吃早餐參與單車趣味競賽，壓軸摸彩，則是美利達高級碳纖維公路車，市價要5.38萬元，車友還秀出紀念品，背包、竹碳運動襪、單車水壺還有早餐，難怪報名瞬間就被秒殺。

參山國家風景管理處表示，八卦山脈139線生機蓬勃，除了有車友們公認的經典路段之外，更有遠近馳名的八卦山大佛，還有就是愛荔枝樂園、微熱山丘、猴探井天空之橋、松柏嶺的茶園好風光，及近來很夯的落羽松森林等祕境景點，騎累了還有許多景觀休閒餐廳可以歇腳、品嚐美食，值得來趟單車逍遙遊。

(中時 )