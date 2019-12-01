火箭「大鬍子」哈登(James Harden)已經連摘兩季得分王，加上對老鷹一戰3節狂飆60分，他目前以場均38.9分領先全聯盟！得分榜居次的「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)的30.9分亦十分驍勇，但跟哈登差距竟達到8分之多。
聯盟史上在張伯倫之後，麥可喬丹單季37.1分高懸了30多年，哈登上季36.1分沒能追上，本季有機會超越喬丹紀錄，成為新一代戰神。場均24次出手其中14次是三分球，單季1028次出手三分球也是他的紀錄。可怕的是除了這場60分之戰，哈登開季至今最高的兩場「僅」有59分與49分，換言之他還未完全開啟飆分模式。
從今年1月開始計算，全聯盟前10場最高分紀錄裡，有8場是哈登締造的。哈登生涯最高是61分，宰老鷹這場因為贏太多，他打完前三節就退場休息。後來他發現只差兩分就刷新生涯紀錄，顯得震驚又失望。其實以哈登現在的勇猛，哪天飆出71分甚至81分也不令人意外了。
(中時電子報)
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