Harden (60 PTS & 8 3PM) was all the way in his bag tonight! 😤#OneMission pic.twitter.com/E4l5P4N81C — NBA TV (@NBATV) December 1, 2019

火箭「大鬍子」哈登(James Harden)已經連摘兩季得分王，加上對老鷹一戰3節狂飆60分，他目前以場均38.9分領先全聯盟！得分榜居次的「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)的30.9分亦十分驍勇，但跟哈登差距竟達到8分之多。

聯盟史上在張伯倫之後，麥可喬丹單季37.1分高懸了30多年，哈登上季36.1分沒能追上，本季有機會超越喬丹紀錄，成為新一代戰神。場均24次出手其中14次是三分球，單季1028次出手三分球也是他的紀錄。可怕的是除了這場60分之戰，哈登開季至今最高的兩場「僅」有59分與49分，換言之他還未完全開啟飆分模式。

The ten highest-scoring games of 2019:



1. James Harden: 61

2. James Harden: 61

3. James Harden: 60

4. Damian Lillard: 60

5. Devin Booker: 59

6. James Harden: 59

7. James Harden: 58

8. James Harden: 58

9. James Harden: 57

10. James Harden: 57 — Tommy Beer (@TommyBeer) December 1, 2019

從今年1月開始計算，全聯盟前10場最高分紀錄裡，有8場是哈登締造的。哈登生涯最高是61分，宰老鷹這場因為贏太多，他打完前三節就退場休息。後來他發現只差兩分就刷新生涯紀錄，顯得震驚又失望。其實以哈登現在的勇猛，哪天飆出71分甚至81分也不令人意外了。

(中時電子報)