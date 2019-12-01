台鐵苗栗山邊平交道今日上午發生火車撞爛小貨車事故，造成班次延誤，車上陳姓駕駛跳車逃生，並出面控訴沒看到平交道柵欄放下。台鐵局調閱監視器後，初步判斷是小貨車在柵欄下降前，違規闖入平交道。

11月22日晚間，台鐵一列自強號在台中市登寺巷平交道撞毀一輛轎車，事後台鐵證實，是平交道電纜老舊短路，柵欄沒放下來，導致列車撞及轎車。未料，12月1日上午7時30分，一列自彰化開往新竹的2512次區間車，在行經苗栗山邊平交道西正線時，與一輛藍色小貨車發生擦撞，56歲的陳姓車主立即跳車逃離，貨車被撞毀、列車班次大延誤。

陳姓駕駛控訴，穿越平交道時，柵欄未放下也無警示鈴響，當他穿過鐵道時，另側柵欄才突然放下，他急忙跳車按緊急按鈕，但車輛被區間車撞上彈飛至路邊。

經台鐵局調閱監視器，畫面顯示，上午7時32分43秒，平交道警報響起，52秒時，東側柵欄下降前，小貨車違規闖入，56秒時被西側柵欄擋下，當時小貨車車頭已侵入軌道而遭列車撞擊。

台鐵局表示，後續將全力配合鐵路警察局偵查，提供相關資料及說明；事故發生後，台鐵局立即派員現場檢查，確認運作正常，至於事故造成相關設施損失及旅客行車延誤賠償，將依相關規定辦理。

(中時 )