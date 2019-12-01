左起明星籃球隊的王海輪、張洛君、楊一展、黃志瑋，與捐贈企業萬海籃球隊為公益投籃比賽。圖：萬海提供

順益關係企業捐贈5萬元給萬海慈善【讓愛閃耀】專案。圖：萬海提供

朱崴企業董事長捐贈5萬元支持萬海慈善補助中小型社福單位服務弱勢。圖：萬海提供

萬海航運慈善基金會昨（30）日下午在台北華納威秀中庭廣場舉辦「愛心公益市集」，現場有以腦瘤病童、不幸少女、中輟少年、偏鄉兒少為服務對象的四所社福單位及愛心企業擺攤義賣，當日所得不扣除成本捐贈至【讓愛閃耀】專戶。

昨天【讓愛閃耀】愛心大使Miu朱俐靜、張洛君、王海輪、楊一展、黃志瑋等藝人出席活動。Miu表示每一份愛心都很珍貴，呼籲大家在捐款時可以選擇有專業審查的專案，讓每一份祝福都能夠被用到最需要的地方。Miu也捐贈喜愛的豪華型耳機，用作愛心義賣。首先與社福單位共同發出愛心呼籲，接著以籃球做公益，由Miu開球後，再由明星籃球隊和愛心企業進行挑戰賽募款，熱血支持台灣中小型社福單位有足夠資源服務在地弱勢族群。

舞台區有妙音樂劇團以動感鼓聲炒熱氣氛，身障才藝表演者演唱及古箏彈奏。而購買福袋和義賣商品捐助【讓愛閃耀】的民眾，萬海慈善提供「氧顏森活護膚保養組合」 及頭獎「SDL 山多力手持直立二合一無線吸塵器」進行摸彩。

有很多名人捐出對他們別具意義的物品參與義賣，像是張小燕捐出台灣黑熊紙藝品、張清芳捐出她表演時配搭的特色手環、羽球球后戴姿穎捐出曾陪她上戰場的簽名球衣、張泰山捐出簽名球棒等， 這些名人捐贈的愛心義賣物品將分階段在萬海慈善的臉書粉絲團上進行競標義賣。

萬海慈善執行長莊斐斐表示：「基金會自2016年連續四年推動【讓愛閃耀】專案，透過公開徵選、專業審查遴選出優質社福單位提供補助，也將其服務故事做成報導或影片對外呈現，誠邀社會大眾一同關心支持這些默默服務的小單位。」

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