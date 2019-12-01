台南市長黃偉哲11月30日參加藍晒圖文創園區台南設計周活動，他的市長座車卻違停紅線遭人檢舉並拍照上傳網路，黃偉哲兩度上網留言致歉。此事意外曝光台南市長座車從大換小，顯露黃偉哲的節儉性格。

黃偉哲11月30日搭市長座車參加台南設計周活動，價始將車停在園區門口路邊等候，該路邊畫設紅線，立刻遭民眾向在場管制交通秩序的警員檢舉。

執法警員誤以為公務車執行公務可以阻卻違規，立刻向民眾表示「那是市長的車」反而引起民眾火大，認為官員座車更該守法，拍照上傳臉書「翻轉大台南交通違規」粉絲頁網路，引發評論。

黃偉哲親上火線滅火，兩度到粉絲頁留言道歉，先強調不會用公款，會自己掏腰包支付罰款。事後再留言「只要違規就是不對，再次向市民朋友道歉」有網友稱讚他有勇氣道歉，有網友趁機反應台南市區停車空間不足問題待解。

有民眾認為，市長之前還說要將民間的違停拖吊業務逐漸收回警方自辦，結果自己座車違停，證明台南市目前停車空間不足問題確實存在。

警方事後審視法條，發現公務車停等紅線可以阻卻違法的車輛有其限制，只有放寬包括警車、消防車、郵局等車輛，但就是沒有市長座車，決定將在2日上班時，收到檢舉資料後開出罰單。

這場違停爭議意外曝光台南市長座車，黃偉哲今年5月起，將過去市府一慣租用給市長乘坐的Alphard3500cc大型箱型車（每月租金6萬8500元），更換成Previa2400cc小型箱型車（每月租金3萬8400元），每月省下3萬元公帑，秘書處表示，大車換小車是市長意思，顯示黃偉哲自身節儉性格，體現在自己的公職生活中。

(中時 )