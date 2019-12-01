國立海科館於1日舉辦大手牽小手海科輕鬆走的健走運動，並力邀市民攜家帶眷前來強身健體。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

國立海科館於1日舉辦大手牽小手海科輕鬆走的健走運動，並力邀市民攜家帶眷前來強身健體。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

國立海科館於1日舉辦大手牽小手海科輕鬆走的健走運動，並力邀市民攜家帶眷前來強身健體。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

國立海科館於1日舉辦大手牽小手海科輕鬆走的健走運動，並力邀市民攜家帶眷前來強身健體。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

國立海科館於1日舉辦大手牽小手海科輕鬆走的健走運動，並力邀市民攜家帶眷前來強身健體。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

國立海科館於1日舉辦大手牽小手海科輕鬆走的健走運動，並力邀市民攜家帶眷前來強身健體，並同時認識海科館周遭的山海美景。海科館指出，這次邀請來自樹林運動中心的樹寶及艾肯娛樂的熊寶，跟海科館的北火熊所組的「吉祥三寶」，來帶領市民朋友，以海鮮舞帶領民眾展開熱身運動。

現場吉祥三寶所到之處，吸引許多民眾爭相拍照，而內政部於海科館中設置的「台灣水準原點」，也規劃於這次健走的行程中，讓民眾欣賞山海美景的同時，也了解這座計算臺灣海拔高度的基準點。

現場由八斗國中的學生蔡承翰拔得健走最早完成全程的頭籌，而隨即於後抵達的是二信國中的學生蔡語珊，二位同學均表示很開心參加這次活動，這條步道走起來很輕鬆，沿途可以欣賞很漂亮的山與海，讓人心曠神怡。

海科館館長陳素芬現場指出，海科輕鬆走規劃的行程老少咸宜，辦理這次活動除了可認識海科館的步道外，也希望民眾可以走出戶外，最親身的感受大自然、海洋的魅力，她也希望前來參與的民眾可以藉此激發愛護海洋及保育環境的想法。

(中時 )