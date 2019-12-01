2020年即將到來，而12星座的事業運究竟如何？人稱國師的星座專家唐綺陽揭曉，有3星座的人在2020上半年的事業運蒸蒸日上、機會源源不絕，那就是上升、太陽有「雙魚、魔羯、金牛」。

唐綺陽在節目《女人我最大》裡，分析了12星座在2020上半年的事業運，其中，以下3星座的人，被認為是事業運最佳的前3名。

第一名：雙魚座

唐綺陽表示，雙魚座的人像是苦盡甘來一樣，長期的耕耘將被看見，又加上貴人運很旺，總會感覺到一天到晚都有人想約吃飯、很多人想認識他們，因此人脈跟著打開了許多。

第二名：摩羯座

唐綺陽認為，2020上半年摩羯座的事業運很不錯，比較倒楣的部分在健康方面，但他們要是克服自己的心魔，就能夠展開一個新的人生。

星座專家唐綺陽指出，有3星座明年事業運蒸蒸日上、6星座運氣平穩。（摘自YT《女人我最大》）

第三名：金牛座

唐綺陽形容，金牛座是很特別的星座，雖然常常耳朵很硬，顧不得賺不賺錢，就是想做自己想做的事，好運塞給他都不要，但最近他們有升官運，且金牛座身邊的貴人一直想要提拔他，就等金牛座答應，建議金牛座要開始學著社會化。

(中時電子報)