基隆市一名丁姓少年與朋友在1日凌晨到市區的KTV歡唱，但幾杯黃湯下肚後，聲稱為與友人敬酒，便跑到其他間包廂，並因不明原因跟裡面的林姓少年大打出手，其中有人持開山刀互砍，並從十一樓砍到樓下，滿地鮮血，員警出動快打部隊迅速趕到現場後，將涉案的3名少年和1名成年人移送少年法庭偵辦，而現場受傷的5人則緊急就醫。

基隆市警一分局接獲報案後，立刻出動快打部隊將現場20多人驅離，且因擔心雙方會在醫院鬧事，而將4名掛彩的傷者分別送往部立基隆醫院及基隆長庚醫院，並派駐多名警力在急診室外戒護，雙方友人共20多名不放棄更前往醫院包圍急診室來叫囂，但還好警方及時攔阻，才沒衍生後續的衝突。

警方調查指出，丁姓少年原本在愛一路9樓KTV內歡唱，酒後卻獨自跑到11樓另一間KTV包廂內，想找另一名未成年友人，但不知原因與林姓少年等人發生械鬥。

警方表示，已將4名涉案人依傷害等罪送少年法院偵辦，警方也調閱監視器釐清雙方起衝突的原因，未來將會加強警力前往該處巡邏，避免類似案件再次發生，並持續調查是否還有其他人涉案。

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(中時 )