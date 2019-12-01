民進黨副祕書長林飛帆今（1）日出席蔡英文新北市競選總部成立，林飛帆致詞時表示，半年來民進黨經過風風雨雨，經過初選激烈震盪，但在最後關頭，沒有一次民進黨會分裂，到最關鍵時刻，民進黨都會團結在一起，不只中央團結，地方也要團結，現在地方還有各樣聲音，但他相信未來這些聲音很快會回到規律，因為「抗中保台」才是最需要打拚的目標。

林飛帆說，他7月15日決定加入民進黨，過去有過批評、批判，民進黨從來不是不能接受批判、不能接受年輕人挑戰的政黨，他站在這裡就是見證。民進黨也許沒辦法每件事讓大家滿意，也許每個政策做到100分，但永遠會傾聽所有人的聲音。

林飛帆表示，下個4年從能源轉型、一直堅持的轉型正義到照顧老人家、照顧年輕人等還有很多事要做，我們在沒和中國簽訂協議下，現在經濟正在起飛，股市上萬點，經濟成長率亞洲四小龍之首，這些成就需要冷靜、理性的總統繼續幫我們打拚，也需要民主多數的國會。

(中時 )