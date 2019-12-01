游錫堃登台助講。(摘自網路)

游錫堃登台助講。(摘自網路)

蔡英文總統新北市競選總部今（1）日下午在板橋第二運動場舉行成立大會，中央助選團總團長游錫堃下午2時許登台助講，一開口就先感謝鄉親熱情支持，雖然上次選舉沒有當選，但遠離政壇許久，能得到這樣的票數，依然感謝大家的愛護。

游錫堃指出，看到香港反送中，傷亡不知道有多少，昨日港警說，抓了將近6000人，覺得非常不捨，其中大部分都是年輕人，會不會像法輪功被活摘器官，或是像新疆一樣被監禁，這到底要怎麼辦？

游錫堃也回憶過去黨外時期的點滴，1979年美麗島事件、1980林宅血案等等，

他表示，因為有這些人的打拼，很多人視死如歸，才有今天的民主成果，而在當時，香港卻高唱回歸，心向中國，今天才會這麼辛苦。

最後游錫堃也向台下支持者喊話，「台灣要走向正常的國家是一場漫長的戰爭，2020就是關鍵的戰役」，一定要讓蔡英文連任，民進黨國會過半。

(中時 )