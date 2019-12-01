經過對輔仁大學、文化大學兩場比賽不盡理想的演出後，富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級衛冕軍健行科技大學接下來兩場比賽繃緊神經，今天再度透過防守讓對手出現單節得分個位數窘境，並於進攻上再打出一場團隊得分破百的好球，以111比47輕取台北商業大學，笑納6連勝、預賽持續保持不敗。

第1節健行用29比7攻勢預告這是一場大筆分差的賽事，第4節也用22比9高潮完美收尾，賽後健行科大教頭劉孟竹說：「球隊團結一致，打出我們強調的防守態度，分數拉開後也做球員更換， 讓更多人可以適應比賽節奏，也給主力一些休息時間，畢竟預賽打3天休1天又繼續連打4天，對體能也是考驗，我們也需要替往後比賽多磨練一些可用之兵，藉此讓球員做好隨時專注在場上的心理準備。」

畢業自能仁家商的健行科大大一新鮮人丁冠皓，今天也秀了灌籃美技，讓比賽場館輔仁大學中美堂響起如雷歡呼，賽後他指出：「之前一些盃賽自己融入的不夠好，自信心因此下滑，孟竹教練一直鼓勵我要打得更果斷一點，包括三分出手不要猶豫，今天比賽也透過灌籃找回一些信心，至於新人王，有機會也想拚。」

對於丁冠皓，劉孟竹認為他一開始還不夠適應大專籃球的碰撞強度，今年暑假練習或比賽時切入就容易掉球，目前持續努力磨合、提升身體素質面對更多挑戰，「一旦冠皓提升身體碰撞能力，加上他具備不錯的傳球視野，看好他會有更多表現舞台。」

健行此役6人得分上雙位數，替補高承恩16分最高、先發謝亞軒15分居次，另一位替補上場的劉駿霆贊助13分、隊長朱雲豪12分，後衛谷毛唯嘉9籃板、11助攻；台北商大僅後衛湯上12分得分上雙。

(中時 )