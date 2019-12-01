韓國瑜＆黃柏霖聯合競選總部團結大會1日在高雄褒忠義民廟舉行，現場高掛「台灣向上、強棒出擊」，由台灣強棒韓國瑜、高雄強棒黃柏霖分別揮出「台灣安全」、「人民有錢」的大氣球，現場還一起大合唱「我現在要出征」。

韓向三民區、高雄鄉親表示，這一趟台灣土地傾之旅他有很多感慨、很多感動，其實台灣的政治可以像天空一樣單純乾淨純潔，政治票多的贏得選舉、票少的輸掉選舉，是因為人性才變得複雜，像黃柏霖如此優質的民代，才是台灣政治要追求的。

南台灣以高雄為核心，整個南台灣的競爭力、生命力、生產力、經濟發展全部要一飛衝天，將來台灣一定是雙引擎發展，北台灣、南台灣帶動整個中台灣以及東部，全台灣的經濟都衝起來。

南台灣從雲林、嘉義、台南、高雄到屏東是民進黨的大票倉，這邊的鄉親給民進黨30年，愈挺民進黨結果日子愈艱苦，這次要改變，讓民進黨知道，好好做，人民會給民進黨機會，經濟、教育、治安辦得好，當然繼續執政。

問題是，民進黨執政做不好，結果用欺騙，欺騙現在是台灣20年來觀光客最多的時候，但整個觀光產業已經淒慘落魄，還說是最好的時候，為了欺騙台灣人民騙選票，還說台商大量回流台灣投資7000億，結果一塊錢都沒有回來。

＃2020大選、＃總統、＃韓國瑜、＃黃柏霖、＃我現在要出征、＃褒忠義民廟

(中時 )