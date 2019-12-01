好市多本周進行為期7天的「黑色星期五購物節」。不僅曝出超多優惠，其中最受民眾期待與矚目的就是每日的「單日限定」優惠商品，由於商品限時又限量，總是銷售一空。有民眾搶到11月29日單日限定的「空運大西洋鮭魚」後，不忘上網和大家分享，他曬出驚人的「鮭魚開箱」，將整尾鮭魚分裝的畫面讓網友看得好療癒。

好市多黑購節已漸漸邁入尾聲，今（1）日即將劃下活動句點。這一周的超值優惠活動端出多樣超值限量商品，其中在11月29日當日限定的「大西洋新鮮空運鮭魚」更是歷年民眾瘋搶夯貨。有位幸運民眾開心搶到這「一整尾」的新鮮鮭魚，興奮地上社團《Costco好市多商品經驗老實說》和網友分享。只見他展現鬼斧神工的刀工，將整尾大鮭魚大卸八塊，分裝成一袋袋的肥美生鮮，讓網友直呼「這畫面太美」，覺得療癒。

有位幸運民眾開心搶到這「一整尾」的新鮮鮭魚，興奮地上社團和網友分享。（摘自Costco好市多商品經驗老實說）

有位幸運民眾開心搶到這「一整尾」的新鮮鮭魚，興奮地上社團和網友分享。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO表示，「黑購（黑購節）就是在等這尾出現！整尾只要1476元，可以切那麼多片，超級划算，而且比想像中好切許多，約莫10分鐘就切好了」隨後他將鮭魚分裝的照片PO出，可見一整尾大西洋鮭魚被分切成一塊塊橘紅色肉片，相當厚實，且數量驚人，將整個桌子完全放滿。接著拿出自備的「真空封裝機」將新鮮鮭魚肉鎖在真空塑膠膜內，可說是個專業級消費者。

網友不僅將整尾鮭魚大卸八塊，更拿出自備的「真空封裝機」將新鮮鮭魚肉鎖在真空塑膠膜內，可說是個專業級消費者。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

網友見其開箱過程，連聲叫好，不單恭喜原PO喜獲大鮭魚，更佩服他的分裝技能，不禁表示「好專業還有真空機」、「哇，你是專業賣魚的吧」、「請收下我的膝蓋！」另外，網友更一致認同今年黑購節最划算、俗又大碗商品，「不是3C而是非魚莫屬」！

(中時電子報)