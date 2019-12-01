吳怡農伯父吳乃仁。(中時資料照)

民進黨北市第三選舉區立委參選人吳怡農今舉辦聯合造勢活動，哽咽指出，父親吳乃德以前在辦黨外雜誌，被貼上政治不正確標籤，讓他氣憤稱「蔣經國是壞人，害我爸沒工作！」然而，這番話卻引來許多議論，有網友酸「吳家老字號！台苯吃到飽」原來吳的伯父吳乃仁曾因兒女擔任台苯董事長與董事，被酸台苯成家族企業！吳怡農也被酸「吳家吃香喝辣，該跟你們報仇的人不知道會有多少」。

吳怡農今天自爆，蔣經國在他就讀小學時過世，當時他就很氣憤地跟同學說「蔣經國是壞人！害我爸沒工作！」他也哽咽表示，爸媽讓他出國念書，到全球最頂尖的銀行高盛工作10年，讓他看清世界，他說沒人叫他回台，他只知道要回家，為台灣做有意義的事。

然而，吳怡農這番話引來網友熱議。有不少網友砲轟「吳怡農既然談到他的父親吳乃德，還可以再談談他的伯父吳乃仁啊」、「你的親戚在台苯不是吃得很飽嗎？」、「現在全家每年領台苯多少錢？幾千萬？」、「吳怡農的父親沒工作，還能讓他出國喝洋墨水？也難怪他伯父盡一切力量拚命拿好、拿滿」、「吳家老字號！台苯吃到飽」、「現在你們吳家吃香喝辣，該跟你們報仇的人不知道會有多少」。

原來，吳怡農的伯父吳乃仁是一位爭議性極大的人物！2016年時，台苯董事長與董事一職分別由吳乃仁的女兒吳怡青與兒子吳怡翰擔任，兩人光2016年到2018年，就坐領3500萬元，就連妻子詹彩虹也擔任台苯顧問，當時一家三口都在董事會裡，挨批是「家族企業」。吳怡青靠著國際貿易專長，在大學擔任講師，而吳怡翰則是UCF健身房創辦人，兩人實際上與「化工」專業毫無關聯。

吳怡農也被許多網友諷刺表示「民進黨的政策害多少年輕人找不到好工作或長期陷入低薪，他們該怎麼辦？跟誰去報仇？」、「我有看錯嗎？一個喝過洋墨水的年輕人講這種話？果然是加入這個黨，就只剩鬥爭仇恨」、「選情絕望，開始打仇恨牌」、「吳怡農家族是大地主，標準的權貴之後，與蔡英文的土地有得拚」。

(中時電子報)