李佳歡今在台北三創舉辦「赴約-李佳歡 開放世界」演唱會，好友潘嘉麗、吳汶芳助陣歡唱〈唯一的理由〉、〈赴約〉等歌，吸引滿場400位歌迷欣賞；出道僅一年就圓夢發片、辦演唱會，李佳歡前一晚緊張得小失眠，躺床上翻來覆去一個多小時才入睡，「很像小朋友隔天要開學的心情」；她爸媽及大姊提前一周飛來台灣力挺，媽媽每天早晚為她準備吃的，李佳歡笑說：「這禮拜生活得很爽，每天一早起來她就問要吃什麼，我想要什麼就馬上會出現。」

距離爸媽上一次看她公開演出已隔一年，李佳歡說：「上次比賽，沒想到他們到現場支持我就輸了，但這次還好，畢竟不是比賽。」三姊李佳薇今工作結束也趕到現場支持，「有一種他們來驗收成績的感覺，想到就滿緊張的，我媽今一早就跟我說『別緊張、享受舞台、當我們不在』」。

除了獻唱〈開放世界〉、〈不痛〉等新歌，她特別翻唱周杰倫〈可愛的女人〉、鄧紫棋〈差不多姑娘〉及張惠妹的〈好膽你就來〉，李佳歡笑說：「練了快一個月，一邊練一邊後悔，我幹嘛選這些歌，太難了，而且還有台語，我不會講台語的！〈差不多姑娘〉的Rap還練到大舌頭。」她跨年將到劍湖山及清境開唱，打算演出前先玩遊樂設施，「會不會還沒唱就先把嗓子喊破」。

潘嘉麗（左起）、李佳歡及吳汶芳今在三創開唱。（游手好弦提供）

(中時 )