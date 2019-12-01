鴻海集團創辦人郭台銘提出政黨「兩大兩小」是立院最好的生態。台灣民眾黨主席柯文哲1日在台中受訪時回應表示，從台灣政治現實及歷史來看，現階段單一選區兩票制，第三勢力要出頭很不容易，所以，民眾黨高舉國家治理口號，不要陷入統獨的泥淖，能夠三黨不過半，恐怕才是2020年台灣政治歷史轉折的重大關鍵。

柯文哲到台中市為台灣民眾黨北區、北屯區立委參選人謝文卿造勢，針對郭台銘提出的國會政黨「兩大兩小」，他回應表示，每個人都有他的最大利益，結合起來就是國家最大利益，站在共同的立場，郭也有支持台灣民眾黨、親民黨，他也與跟國民黨主席吳敦義見面過，顯然也有支持國民黨，就他個人立場是發揮最大影響力。

柯文哲說，從整個台灣政治現實及歷史眼光看來，現階段的單一選區兩票制，第三勢力要出頭很不容易，過去20幾年的歷史，從新黨、親民黨、台聯及到時代力量，都是興起，再掉下去。

柯文哲強調，所謂第三勢力在小藍、小綠的打轉，重複過去失敗的經驗，不會成功，台灣民眾黨為何要高舉國家治理的口號，就是不要讓自己再陷入統獨的泥沼。以台灣現實的歷史眼光來看，能夠三黨不過半，恐怕才是2020年台灣政治歷史轉折的重大的關鍵。

(中時 )