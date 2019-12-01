電視上經常出現胃藥廣告，顯見台灣人多為胃病所困。一般來說，胃病大多是飲食不當引起，專業藥師指出，養胃若能依循忌食山楂、柿子「二果」，多喝溫開水、茶水、牛奶「三水」，在飲食上多下功夫，就能避免胃疾上身。

時序進入冬天，正是吃山楂、食柿子的季節，這2種水果卻不是人人消受得起，胃不好的人就得特別忌口。大陸三甲醫院副主任藥師方健在微博發文指出，山楂開胃，酸甜可口，一不小心就會吃很多。但脾胃不好的人應少吃山楂，過量吃山楂有可能導致胃結石。另外，青柿子，尤其柿子皮里的鞣酸含量多，所以連皮吃青柿子的話，形成柿石的風險較大。

山楂、柿子宜忌食，但有3種水「溫開水、茶水、牛奶」卻對養胃大有好處。方健表示，我們的胃腸喜熱不喜冷，喝冷水會刺激到腸胃，導致蠕動加快，甚至出現痙攣，引起腹痛。如果喝過熱（＞60℃）的水，容易燙傷食道黏膜。最適合胃不好的人的水就是溫水了，水溫最好在30～45℃之間，與人體的溫度接近，這樣就可以溫胃養胃。

茶水則是公認的健康飲品之一，常說茶水養胃。對於胃不好的人建議喝紅茶，紅茶是經過發酵烘製而成的，茶多酚在氧化酶的作用下發作酶促氧化反響，含量削減，對胃部的刺激性較小，所以喝紅茶並不傷胃，但是不建議喝過濃的茶。

至於牛奶則因富含蛋白質，呈弱鹼性，進入胃中不僅可以中和胃酸，還可在胃的糜爛面或潰瘍面上形成一層保護膜，總的來說，牛奶對胃是有保護作用的。不過，牛奶最好不要空腹喝或加糖，空腹喝恐會胃脹氣，加糖喝則會刺激胃酸，使病情加重。

(中時電子報)