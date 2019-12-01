華山國中透過可食地景，學生利用漂流木自製菜箱，兼具實用與美觀。（莊旻靜攝）

新竹縣新埔鎮文山國小、橫山鄉華山國中學生人數相加不到200人，今年雙雙獲得第6屆教育部藝術教育貢獻獎，表揚校方在藝術教育的表現，讓偏鄉學生也不乏資源，展現獨特魅力。

文山國小位於新埔鎮與竹北市交界，雖鄰近竹北，但學生人數不到百人，校長王恭志表示，校方力推美感教育，期望能讓藝術變成「帶得走的能力」，因此開發多元能力課程，讓學生都有藝術、美學概念。教育處表示，文山國小建立校園藝術教育支持系統，連結社區及社會，透過口琴、弦樂、北管、客家八音、書法、烏克麗麗等課程，培養學生對音樂、藝術的喜好。

華山國中所在位置有山有水，校方利用花園，引導學生自行設計造型菜箱，透過漂流木訂製，做出「可食地景」，以菜園也是花園等概念，在種菜之餘兼顧美感，另外也將校園斑駁的牆面，透過特色課程創作，以名畫改編、客家形象，完成「華山十景」。

華山國中也獲得107年台美生態學校夥伴聯盟，最高綠旗獎勵，校長張家芸表示，學校屬偏箱學校，家長大多務農，教師用心關心孩子、教導生活教育及課業，期望能為學生打開一扇藝術的窗，找到更多可能性。

新竹縣長楊文科表示，教育部「藝術教育貢獻獎」每年均發掘對藝術教育扎根與推展有具體貢獻的團體與個人，兩校雖位處偏鄉、人數也少，師生卻能共同努力，營造藝術教育環境，值得肯定。

(中時 )