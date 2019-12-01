安和國中藝術才能音樂班管樂團到筏子溪文字地標處舉辦「筏子溪音樂嘉年華」活動。（台中市政府水利局提供／陳世宗台中傳真）

吸引數百民眾聆賞。（台中市政府水利局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府水利局在台灣水利發展學會的協力安排下，邀請安和國中藝術才能音樂班管樂團到筏子溪文字地標處舉辦「筏子溪音樂嘉年華」活動，將河川空間作為學校教育場域，水域美景配上悠悠樂聲的雙重饗宴，希望能夠喚起更多人對於河川環境的重視。

水利局表示，為響應並喚起筏子溪環境與生態保護意識，台灣水利發展學會、逢甲大學結合在地鄰近企業及安和國中合作長期認養該河段，共同推動環境教育與水岸環境維護，讓更多民眾親近愛護河川；活動邀請安和國中藝術才能音樂班管樂團，於筏子溪門戶迎賓河岸地標前舉辦「音樂嘉年華｣。

該校音樂班管樂團成立13年來獲獎無數，更多次受邀赴國外各地演出。本次演出陣容近70人大樂團，在悠揚的豎笛重奏樂聲中展開序幕，歷時90分鐘的精采演出，吸引了數百民眾聆賞，讓河濱草地席坐觀眾倘佯在悠揚音符中。

水利局指出，筏子溪自神岡流經貫穿大雅、西屯、南屯及烏日區，為大台中兼具自然野趣、鄉村風貌與都會排水特色的河川，更是孕育台中盆地西側的母親河。在60年代，是民眾生活、農業灌溉及戲水遊憩的重要資源與空間，但隨時代變遷與都市發展，昔日清澈溪水已不復見，魚蝦亦逐漸消聲匿跡。

近年來，水利署與市府加強整治與管理，筏子溪已逐漸恢復河川的活力，河岸兩側具有茂密植被、豐富多樣的棲地環境，潺潺水流不僅是一條藍色水帶，也是魚蝦蛙貝生活的水域，現在更成為高速公路與高鐵等重要南北交通動線進入台中市的迎賓河！

水利局強調，上游的東大溪也將重新整塑，市府攜手東海大學師生一起為地方創生，讓水域環境結合實習教育，成為最自然的戶外教室；明年起歡迎全國民眾到台中參觀2020台灣燈會，也順道來筏子溪及東大溪打卡，體驗恣意的河岸休憩空間。

(中時 )