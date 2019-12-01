彰化縣芬園鄉大彰路1日上午發生鐵皮屋住宅火警，3人緊急逃生，53歲游姓婦女在2樓嗆傷昏迷，打火兄弟衝進屋搜救發現時，已無呼吸心跳，由於婦人重達百公斤，6名打火兄弟奮力扛出，緊急送彰化基督教醫院，經40多分鐘搶救，宣告不治，讓人唏噓的是，火災發生時，游姓婦女的先生在外緊急奔回，拚命提水搶救，火滅挽不回愛妻的命。

這起死亡住宅火警，彰化縣消防局出動13部消防車等搶救，約20分鐘救迅速救控火勢了，家中3人也都緊急逃生，游姓婦人疑因行動較不方便，被陣陣濃煙，受困在2樓

，嗆傷昏迷，消防人員緊急趕赴現場發現時，已經沒有心跳呼吸，但仍不放棄，迅速地合力將婦人抬下樓，緊急搶救，並送彰化基督教醫院。

彰化縣芬園鄉大彰路1日上午發生鐵皮屋住宅火警，3人緊急逃生，53歲游姓婦女在2樓嗆傷昏迷，送醫不治。（彰化縣消防隊提供／吳敏菁彰化傳真）

這起火災的肇事原因還在調查，附近住戶指出，鐵皮屋旁剛好有工程，怪手作業有看到電線迸出火光，消防局表示，是否有直接關聯還待進一步查證。

火災發生時，鄰近正在進行工程的工人，也緊急拿起滅火，爬上怪手的挖斗到失火的屋頂上，協助滅火，游姓婦女在外的先生，聽到家中失火，也火速趕回，提水加入滅火行列，憾事發生，難以接受怎麼會這樣！

彰化縣消防局表示，這起住宅火警，2樓鐵皮屋燃燒板面約60平方公尺，8時45分接獲通報，9時10分控制火勢、09時44分火勢完全熄滅。財物損失和肇事原因還要進一步釐清、調查。

彰化縣芬園鄉大彰路1日上午發生鐵皮屋住宅火警，3人緊急逃生，53歲游姓婦女在2樓嗆傷昏迷，送醫不治。（彰化縣消防隊提供／吳敏菁彰化傳真）

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