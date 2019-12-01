蔡英文、游錫堃、蘇貞昌三人同台。(吳亮賢攝)

行政院長蘇貞昌近期因病毒感染，導致顏面神經失調，今(1日)蔡英文新北競選總部成立，他仍拖病體登台助講，蘇貞昌表示，雖然醫生禁止自己這兩個禮拜上台，但今天在最疼惜他的新北市，一定要親自來感謝鄉親。

蘇貞昌指出，上任院長後，沒有一天休息，第一天就要求機場全面防堵豬瘟，才能在中國及附近的國家全面淪陷時，還能守住台灣的豬肉，此外他也大讚蔡英文領導正確，在中美貿易戰中，全世界都哀鴻遍野，只有台灣賺最多，創造經濟佳績。

蘇貞昌強調，未來要在蔡英文領導下，讓國家依然鼎立，吸引台商的錢回到台灣來，創造投資機會，他也向台下民眾呼籲，2020一定要讓蔡英文連任，國會過半，不讓人家糟蹋，「完全過半，完全負責」

最後蘇更悲情喊話，「雖然醫生告訴我不能太累，但我真的是拚老命了」，從無黨拚到有黨，從有黨拚到大家可以選總統，如今看到國民黨的不分區，他一定要繼續拚，守護台灣，守護台灣的將來。

(中時 )