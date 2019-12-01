週日，大約數百名香港遊行者前往美國領事館，對美國長期支持香港民眾長達半年的反政府抗議活動表示「感謝川普」。遊行者揮舞著美國國旗，戴著印上著川普圖片的帽子和T卹，另一個標語是「川普總統，請解放香港。」

路透社報導，儘管北京方面提出了反對意見，但是美國總統川普仍然簽署了參眾兩院共同通過的「香港人權與民主法案」」，該法案規定美國每一年都檢視香港的人權狀況，要是出現問題，可發動制裁。香港抗爭者感到相當鼓舞。

一位遊行者表示「感謝川普總統給香港的這份大禮，上帝保佑美國。」

香港抗爭者說這次活動是「對美國的感謝遊行」。(圖/路透社)

過去一周，香港的局勢相對平靜，但激進分子然希望保持運動的勢頭，計劃在周日進行三場遊行，並且都已被當局批准。週日早上，數百名香港抗爭者拿著黃色氣球上街遊行，他們的主訴求是抗議警察使用催淚瓦斯，揮舞著標有「沒有催淚瓦斯，救救我們的孩子們」的標語，穿過城市的中央商務區，直奔香港島的政府機關。

一名黃姓婦女與丈夫和五歲的兒子全家一起遊行，她說「我們希望警察停止使用催淚瓦斯，武器不是解決問題的好方法，政府需要聽取民眾的意見。」

香港保安局局長李家超表示，自6月以來，警方已發射了約1萬發催淚彈。

(中時電子報)