國民黨總統參選人韓國瑜請假高雄市長在選總統，民進黨則在高雄加強罷韓宣傳，12月21日即將上街遊行，預告將有10萬人參與。據了解，韓陣營也考慮在同天正面對決，打算在「北高雄凹仔底公園」集結。展開步行3公里的大遊行。韓粉紛紛高呼，「1221高雄見，唯一支持韓國瑜！」、「20萬人上街挺韓，救韓國瑜！」

據邱姓韓粉11月28日在自己臉書PO出的宣傳大圖。預計將在12月21 日（六）舉辦「高雄挺韓大遊行」，並將在下午1點11分出發。遊行路線：博愛二路￫明誠二路￫自由二路￫自由三路￫微笑公園，總長約3公里。

該韓粉更高聲疾呼，「這是一場攸關中華民國生死存亡的保衛戰，請大家踴躍參加」，「中華民國在等一個良心」。

PO文一出，吸引4千多人按讚，1千3百多則留言。5千3百多次轉分享。許多韓粉紛紛表示，「1221高雄見，唯一支持韓國瑜！」、「12/21(六 )庶民們20萬人頭戴國旗帽、手拿小國旗準備出征！」。

可能將在12月21日在高雄舉辦的 挺韓大遊行。(圖/截自韓粉臉書社團)

韓陣營11月20日表示，12月21日的霸韓大遊行，很多支持罷韓的其實都不是在地人，但透過綠媒讓外界誤認高雄全反韓，因此同一天的挺韓大遊行，將號召真正的高雄人站出來。另外，韓競辦也強調，近日會盡快確定遊行路線，待確定後即向高雄市警局申請遊行路權。

(中時電子報)