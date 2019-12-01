國民黨總統參選人韓國瑜1日下午到苓雅區，參加與立委參選人陳美雅聯合競選總部成立大會，陳美雅當場對韓國瑜喊話：「希望下次見到你時，可以叫你總統」，並呼籲選民要打破黑暗，讓光明面在中華民國這塊土地上重現。「對手有非常多執政資源，但我們擁有的是民心。」。

國民黨主席吳敦義、韓國瑜競選辦公室副執行長謝龍介、韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋、國民黨中央委員連勝文、議員黃紹庭、蔡金晏，以及議長許崑源的太太都到場表達支持。

許崑源的太太致詞時，一度講到哽咽，引來台下支持者高喊加油。韓國瑜表示，許議長平時熱心服務選民，最近身體出狀況，無法親自到場，但卻心繫著總統和立委選情，讓大家非常感動。「政治本來是很單純的事，票多的贏、票少的輸，贏的好好執政、輸得好好監督，為什麼變得這麼複雜？」

韓國瑜表示，都是人性把政治變複雜了，只要選舉一到，就控制媒體、抹黑對手、輕鬆過關，世界上有這種事嗎？他呼籲選民，「如果覺得過去3年半過得很好、前途光明，那大家繼續投給蔡英文沒問題，但如果擔心未來，那就必須改變」，請大家務必把總統票投給韓國瑜、立委票投給陳美雅、不分區政黨票投給國民黨。

(旺報 )