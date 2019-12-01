虎尾「烤雞馬」以提供全雞讓選手補充體力而聞名。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

因提供烤全雞讓選手補充體力而聞名的雲林縣虎尾鎮「烤雞馬」馬拉松，1日於虎尾鎮立體育場登場，吸引近9000人參與，主辦單位今年再加碼烤鴨、烤乳豬，要讓選手們跑得好、吃得飽，不少選手大呼「會愈跑愈胖」。

虎尾鎮公所第9年舉辦虎尾馬拉松，1日由雲林縣長張麗善、立法院最高顧問張嘉郡、虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘、台塑六輕協理黃耀南等人鳴槍開賽，引爆眾人的熱情與期待。

張麗善表示，雲林是個好山好水的地方，希望所有選手可以創下自己最好的成績，沿途好好欣賞在地美景，賽後更可盡情品嘗雲林優質農特產品，一起來閱讀雲林、走讀雲林。

主辦單位虎尾鎮公所指出，虎尾馬拉松向來被跑友們公認為最友好的賽事，除了有美食補給，全程賽道平坦、少車爭道、熱情的志工團隊，非常適合大小朋友參加，今年最年輕參賽者才8個月大，更有82歲的阿公阿嬤熱情參與。

本次賽程分為4組，包括42公里全馬、21公里半馬、挑戰組10公里及樂活組6公里，途中還會經過特殊藝術彩繪風格的「北溪剪紙藝術村」、全台首座寺廟主題公園 「褒忠馬鳴山五年千歲寺廟」。

主辦單位展現虎尾人的熱情與大氣，不但有牛肉、鮮蝦、水餃、啤酒、米糕、蘿蔔糕、炒米粉等傳統美食，還有「全雞」帶著跑，今年再增加烤鴨、烤乳豬，烤肉全餐讓選手們大呼過癮。

(中時 )