46歲的「朗神」鈴木一朗今年3月從大聯盟引退後，曾表示離開職棒後要好好享受打球的樂趣。今（1）日是他在日本草野球賽（相當於乙組棒球賽）的首戰，對上和歌山智弁隊，一朗擔任第9棒先發投手，結果大發神威，主投9局送出16K，被敲6支安打、無失分，終場一朗所屬的神戶智弁隊以14比0大勝對手，一朗也拿下完封勝。

此役一朗不僅用131球完投完封，打擊方面也有4打數3安打、1分打點的「猛打賞」演出，其中還包括1支三壘安打，可見一朗年紀雖不小，快腿功力絲毫不減。

一朗退休後留在水手隊擔任特助，並與日本友人組成草野球隊「神戶智弁隊」，今天他穿上的是背號1號球衣，而非眾所皆知的51號。對手則是由智弁和歌山高校教職員組成的「和歌山智弁隊」，比賽現場還有高校管弦樂團畢業生和加油團助陣，並吸引上千球迷到場觀戰，也讓一朗在退休後仍能快樂打球。

(中時 )