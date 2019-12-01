竹塘鄉一土雞場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，計撲殺2萬4980隻土雞。（彰化縣動物防治協會提供／吳敏菁彰化傳真）

竹塘鄉一土雞場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，計撲殺2萬4980隻土雞。（彰化縣動物防治協會提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣11月27日接獲竹塘鄉一土雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，昨日經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於昨日開始進行場內撲殺清場工作，今日完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬4980隻土雞。

彰化縣動物防治所所長董孟治表示，時序已入冬，為禽流感發生之高風險期，且近來氣溫逐漸降低，日夜溫差大，易使得家禽免疫力下降而罹病，請養禽業者注意禽場內之保暖與通風工作，落實場內各項軟硬體生物安全措施，並維護防鳥措施。

竹塘鄉一土雞場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，計撲殺2萬4980隻土雞。（彰化縣動物防治協會提供／吳敏菁彰化傳真）

另外，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報，呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，違反將依「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。

竹塘鄉一土雞場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，計撲殺2萬4980隻土雞。（彰化縣動物防治協會提供／吳敏菁彰化傳真）

(中時 )