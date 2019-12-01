國民黨新北市第十二選區立委參選人李永萍於1日成立貢寮區第5處競選總部，來賓邀請到為國民黨團不分區立委名單第一名的曾銘宗及人稱「韓家軍五虎將」之一的「文山伯」。（李永萍辦公室提供／吳康瑋新北傳真）

國民黨新北市第十二選區立委參選人李永萍於1日成立貢寮區第5處競選總部，來賓邀請到為國民黨團不分區立委名單第一名的曾銘宗及人稱「韓家軍五虎將」之一的「文山伯」。（李永萍辦公室提供／吳康瑋新北傳真）

國民黨新北市第十二選區立委參選人李永萍於1日成立貢寮區第5處競選總部，來賓邀請到為國民黨團不分區立委名單第一名的曾銘宗及人稱「韓家軍五虎將」之一的「文山伯」。（李永萍辦公室提供／吳康瑋新北傳真）

國民黨新北市第十二選區立委參選人李永萍於1日成立貢寮區第5處競選總部，來賓邀請到為國民黨團不分區立委名單第一名的曾銘宗及人稱「韓家軍五虎將」之一的「文山伯」。（李永萍辦公室提供／吳康瑋新北傳真）

國民黨新北市第十二選區立委參選人李永萍於1日成立貢寮區第5處競選總部，來賓邀請到為國民黨團不分區立委名單第一名的曾銘宗及人稱「韓家軍五虎將」之一的「文山伯」。現場齊聲推薦行政立法資歷豐富、又認真勤快接地氣的李永萍，更被直言是鄉親們最好的民意發聲人選。

一大早就現身競總會場的文山伯指出，他是特別清晨五點多從高雄家中啟程北上，為李永萍、韓國瑜，從高雄跑到東北角情義相挺，他並指出，原本在南部行程滿檔，但因為他自己從事養殖漁業，貢寮鄉親也是養殖漁業，他一定要來貢寮親身告訴大家，南部農漁民為什麼要力挺韓國瑜。

文山伯接著說，高雄今年農產外銷成長170％，這是非常不得了的銷售佳績，而且是光靠市長韓國瑜，而沒有中央政府幫忙，就努力拚出來的，他繼續指出，像虱目魚價格漲到一斤42元，這是破紀錄的好價格，農漁民的心都是肉做的，所以中南部農漁民對韓國瑜的努力絕對會有感。他表示，自己在曾見到李永萍多次，對她的談吐學識非常有印象，又對庶民很了解，他欽佩的說「李永萍是不可多得的好人才」所以他才拚了命都要跑來貢寮跟鄉親作推薦。

曾銘宗則說，他嘉義老家是種田的，所以對於農漁民及偏鄉的問題很有感，而李永萍不僅學經歷好、能力好，更是最接地氣的候選人，對於金萬瑞平雙貢的偏鄉問題很了解，黨團將會跟她站一起，解決偏鄉醫療、偏鄉教育問題，發展文創觀光，為貢寮的未來7努力。

李永萍表示，她非常「感心」文山伯清晨5點多就從高雄北上，千里迢迢跑來東北角貢寮為她站台，而且文山伯還要趕回高雄跑行程，她強調，這就是國民黨大團結「南北一條心」的成果，這次選舉勢必力拚總統立委跟國會過半，打破偏鄉弱勢循環，讓人民過好生活。她說，自己對於四年來地方問題，都沒人處理感到不可思議，像「貢寮車站」缺無障礙電梯拖了那麼多年，她就任立委後就會第一個處理，讓長者可以放心安心搭車。

(中時 )