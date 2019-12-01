入冬首波大陸冷氣團今晚發威，中央氣象局表示，這是5年來最早報到的冷氣團，預計冷空氣今晚南下，將一路冷到周二（3日），最冷時間會落在明天晚上到周二清晨，中部以北空曠地區將出現12度低溫。

氣象局預報員林定宜表示，北方的冷空氣今晚開始南下，預計影響台灣到周二，其中最冷的時間會出現在明天晚上到周二清晨，中部以北空曠地區將出現12、13度的低溫，而這也是5年來冷最早的一次，之前2014年的冷氣團是12月2日報到，和今年的時間差不多，因為這次真正要冷也是明天有顯著感受。

下周天氣氣溫預報圖表。（摘自台灣颱風論壇官網）

林定宜說，周三起雖然冷氣團走了，改受東北季風影響，但因颱風北冕的雲系會被中層氣流帶來台灣，濕加上冷會讓人感覺還是冷，雖然低溫會回到14度以上，不再符合冷氣團等級，但北部全天溫度都會14度以上到19度，中部高溫也只有20度左右，因此不會有回溫的感覺。

林宜定表示，周三起的雨勢至少下到周五，周四到周五全台有雨，局部還有大雨發生機率，預估周四晚間到周五清晨，三千公尺以上高山有降雪機會。他說，冷天氣將持續一周，且目前還看不到盡頭。

(中時電子報)