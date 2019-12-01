警方選前大力掃賭，圖為賭博網站。（警政署提供／胡欣男台北傳真）

明年大選將至，坊間選舉賭盤傳聞不斷，為維護選舉治安，剷除選舉賭盤盤口，警政署自今年6月起，已動員發動3次全國同步查緝賭博專案行動，共查獲賭博案1748件、4171人，查扣現金新台幣4795萬7165元。其中，疑似跟選舉賭盤有關有8件，刻由檢警深入偵辦。

刑事局偵查科表示，因應本次選舉境外勢力介入或假訊息等可能與選舉賭盤產生結合，衍生影響選舉效應，警政署已要求各警察機關從「簽注管道」、「人流關係」、「金流來源」、「查扣簽注工具」及「扣押簽注金與犯罪所得」等重點著手，要澈底剪除選舉賭盤。

警方指出，不管傳統六合彩或賭博網站等各類簽注管道，均為警察機關加強注蒐對象，並將發動密集掃蕩行動。查獲案件簽注者與盤口等脈絡關係，除直線清查外，不同案件會作交集，以查出區域大盤及更高層盤商。

另外，警方對於賭盤簽注金的流向，有關帳戶均會深入清查源頭，釐清有無境外資金介入。而對於手機、電腦等簽注工具也將扣案解析，擴大發掘犯罪事證。

警方強調，查獲案件的簽賭資金均將依法移送管轄地檢署，強化扣押犯罪所得。並由檢警擴大偵辦，循線釐清有無選舉賭盤依附其中，企圖影響選情。

警政署強調，目前各警察機關所查獲疑似8件選舉賭盤，將逐案以上述查緝重點向上溯源、向下刨根。近期還將規畫執行第4波全國同步查緝賭博專案行動，會特別針對賭盤情資內容的對賭方式，注意有無故意影響選舉狀況。

警方舉例，如有不同候選人懸殊賠率或僅收單方下注簽單的賭盤，可能誘使賭客拉票進而影響選舉結果，將加強情資蒐報，嚴予偵辦追查，並緊盯各警察機關執行力道，查獲個案亦將即時頒發獎金，以激勵查緝作為，嚴防賭盤介入選舉。

(中時 )